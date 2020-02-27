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Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi

Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya'ya geldi.

27.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:53Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Antalya'ya geldi
Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan , 'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'dan havalanan Beşiktaş kafilesi, saat 17.45'te Gazipaşa-Alanya Havalimanına iniş yaptı. Siyah-beyazlı ekibi havalimanına gelen bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı. Uçaktan inen futbolcular, kendilerini bekleyen taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlı kafile, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, Alanya'da kalacakları otele doğru hareket etti. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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