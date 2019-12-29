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Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi!

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, evinde ağırladığı Konyaspor'u 90+5. dakikada Cisse'nin attığı golle 2-1 yendi.

29.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:04

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 35 ve 90+5. dakikalarda Papiss Cisse kaydetti. Konyaspor'un tek golü 8. dakikada Daci'den geldi.

KONYASPOR 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla Konyaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Alanyaspor 29 puana yükselirken Konyaspor ise 15 puanla, 15. sırada kaldı. Süper Lig'de 2. yarının ilk haftası olan 18. haftada Alanyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Alanyaspor, Konyaspor'u son dakika golüyle yendi!

Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Spor


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