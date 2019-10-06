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Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesi öncesinde stadyum hoparlöründen taraftara uyarı yapıldı. Galatasaray maçında ceza alınmaması için tribünlerden küfür edilmemesi istendi.

06.10.2019 16:31

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, "9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ İÇ SAHA MAÇI GALATASARAY'LA

Siyah-beyazlı taraftarlar da bu uyarıya ıslıklarla cevap verdi. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
BEŞİKTAŞ ORDUSU:ALANYA MAÇINDA SAKİN OLACAZ VE CİMBOM MAÇINDA TRİBÜNDE YERİMİZİ ALACAZ , BÜLENT YILDIRIM FACİASINI CİMBOMA NASIL ŞAMPİYONLUĞU HEDİYE ETTİĞİNİ GEÇEN SENE UNUTMADIK. . .
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