Beşiktaş-Alanyaspor maçında Galatasaray uyarısı!

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünlere derbi uyarısı yapıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan anonsta taraftarların küfürlü tezahüratta bulunulmaması istenirken, "9. hafta oynanacak olan Galatasaray maçı öncesinde ceza almamamız için tribünlerden küfürlü tezahürat yapılmamasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ İÇ SAHA MAÇI GALATASARAY'LA

Siyah-beyazlı taraftarlar da bu uyarıya ıslıklarla cevap verdi. 8. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise taraftarı önünde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.