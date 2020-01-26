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Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

AYTEMİZ Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı.

26.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:43Alanyaspor, Malatya maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

AYTEMİZ Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı.Aytemiz Alanyaspor, 2 Şubat'ta sahasında oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçının tüm bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 20'nci haftasında, 2 Şubat Pazar günü sahamızda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız karşılaşmanın bilet gelirlerini, depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Geçmiş olsun Elazığ & Malatya" ifadelerine yer verildi.


- Antalya

Batı Çalışma Grubu, Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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