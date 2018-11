Alanyaspor, Sergen Yalçın ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

09 Kasım 2018 Cuma 19:55



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal 'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine Sergen Yalçın 'ı getirdi. Alanyaspor, Teknik Direktör Yalçın Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.Aytemiz Alanyaspor yönetimi, lig'in 11. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştı.Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu , Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibine başarılar dileyerek, "İnşallah birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.Teknik Direktör Sergen Yalçın ise, "Hayırlı bir sezon olur diye düşünüyorum. Biz geçen sezon Konyaspor 'da çalışmıştık. Şimdi tekrar sahanın içine giriyoruz. Bizi uygun gördüğü için de teşekkür ediyorum. Çok isteyerek geldik. Bizim için çok uygun şehir ve takım olarak. Başarılı olabileceğimiz bir cami olarak görüyorum. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu."İyi bir oyun olur"Bir gazetecinin Fenerbahçe maçı ile ilgili sorusuna cevap veren Yalçın, şunları söyledi:"Anlaştık ancak Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağız. Ligde her takım her takımı yenebilecek durumda. Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz diyorum. Kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama iyi bir oyun olur. Muhtemelen, Oyuncular eski hoca yönetiminde herhalde hazırdılar müsabakaya. Çünkü büyük maçlara konsantre olmak daha kolay. Oyuncular otomatikman normal maçlara göre daha ciddi konsantre oluyor. Umarım hafta sonu iyi olur" ifadelerini kullandı."Önümüzde uzun bir zaman var"İdeal bir teknik ekip olduklarını söyleyen Sergen Yalçın, hedeflerinin olduğu belirtti. Yalçın, "Hedefimiz tabii olacak ama ligin henüz büyük bir bölümü oynanmadı. Önümüzde uzun bir zaman var. Henüz ilk yarıyı oynadık. Biraz süre verirseniz bir iki maç oynayalım ondan sonra bir hedef koymak daha kolay olur diye düşünüyorum."Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ekibi ise şöyle: Murat Şahin (Antrenör), Çağdaş Atan (Antrenör), Murat Kaytaz (Analiz), Levent Açıl (Kaleci Antrenörü), Giovanni Melchiorre (Kondisyoner), Gürsoy Yalçın (Maç izleme)." - ANTALYA