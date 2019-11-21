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Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de son maçlarda yaşanan puan kayıplarına rağmen karamsar olmadığını, iyi oynadıklarını söyledi.

21.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:06Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut:
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de son maçlarda yaşanan puan kayıplarına rağmen karamsar olmadığını, iyi oynadıklarını söyledi.
Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.
Birkaç gün iznin ardından antrenmanlara başladıklarını anlatan Bulut, "Adana Demirspor ile hazırlık maçı yaptık. Oynayan arkadaşlar adına iyi geçti. Bu da bizi sevindiriyor. Çünkü Göztepe maçı öncesi eksik oyuncularımız var. Nsakala, Fernandes kart cezalısı ve sakat oyuncularımız var. Göztepe'ye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Son iki gündür iyi tempoyla çalışıyoruz. Rakibin eksikliklerini iyi değerlendirmek istiyoruz. O anlamda çalışacağız. Defanstaki ufak tefek eksikliklerimizi görüp onları gidermeye çalışacağız. O yüzden hafta sonu bizim için sadece 3 puan var. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.
"Son vuruşları iyi yapamadık"
Ligde son 7 maçta 1 galibiyet aldıklarını ancak bakıldığında, yenildikleri Beşiktaş ve Trabzonspor maçları da dahil takımının üstün oynadığını ve fazlasıyla gol pozisyonuna girdiğini belirten Bulut, şunları söyledi:
"Sadece atamadığımız goller var. Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama maalesef son vuruşları iyi yapamadık, gol de bulamadık. Ayrıca kolay kolay gol yiyen bir takım da değiliz. O yüzden karamsar değilim, iyi oynuyoruz, iyi çalışıyoruz. Sadece yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirsek daha farklı yerde olacağımızı düşünüyorum. Zaten değerlendirmiş olsaydık, 26-27 puanda olurduk. O yüzden çalışmaya devam."
İç sahada üst üste Göztepe ve MKE Ankaragücü maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Bulut, taraftarlarının önünde daha farklı oynadıklarına dikkati çekerek bu maçlarda 6 puan alıp yola devam etmek istediklerini ifade etti.
Öte yandan, Alanyaspor'un ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, basına kapalı taktik çalışmayla sona erdi. Lokman Gür ve Juanfran'ın sakatlıkları nedeniyle katılmadığı antrenmanda, Tayfur Bingöl takımdan ayrı çalıştı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: AA

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