Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Salih Uçan, kendisinden beklentilerimizin farkında



"Geçen sezonun üzerine çıkmamız gerekiyor"

"Defans ve orta sahaya futbolcu alabiliriz"

"Büyük takımlardan teklif gelmedi"

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, - AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hedeflerinin daha üst sıralar olduğunu belirterek, "Hedefimiz geçmiş sezonun altına düşmemek. Daha iyi bir noktada bitirebilmek, hedefimiz bu sene o doğrultuda olacak" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe Kaynaşlı Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Burada kamp süreci güzel geçiyor. Aslında hazırlıklarımıza 1 Temmuz tarihinde genç futbolcularla başladık. Onları daha yakından takip edebilme ve görebilme adına Alanya'da kamp sürecimizi başlattık. İkinci kamp sürecimizi burada Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyoruz. Burada da futbolcuların çalışmalarından, isteklerinden arzularından memnunum. Burada oynayacağımız 3 hazırlık maçı var. Maçlarda futbolcularımızın eksikliklerimizi hücum ve defans anlamında daha iyi görebileceğiz. Bazı pozisyonlarda eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"DEFANS VE ORTA SAHAYA FUTBOLCU ALABİLİRİZ"

Transfer konusunda bilgiler veren Bulut, "Sonuçta transfer dönemi, transfer yapmak için var. Bizde yeterince iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Bir, iki pozisyonda daha eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Ama o önümüzde oynayacağımız hazırlık maçlarında daha net ortaya çıkacak. Görüştüğümüz futbolcular var. Aramızdan belki birkaç futbolcu ayrılabilir. Mevki olarak defans ve orta alanda bir iki futbolcu olacaktır" diye konuştu.

"GEÇEN SEZONUN ÜZERİNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Bulut, Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl ligi 9. sırada bitirdiğini bu yıl hedeflerinin daha üst sıralara yükselmek olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz geçmiş sezonun altına düşmemek. Daha iyi bir noktada bitirebilmek, hedefimiz bu sene o doğrultuda olacak. Aytemiz Alanyaspor geçen sene 9. sırada bitirdi. Onun üzerine çıkmaya çalışacağız. Aynı zamanda kupada da gittiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Sonuç olarak hedefimizin en üst seviyede olması lazım. Burada da yeni dönem aldığımız futbolcularla birlikte takımın bir iskeleti var. Onlarla birlikte yeni futbolcular uyum içinde olup çalışmalarımızı iyi gerçekleştirip Avrupa lig sıralamasına girebiliyorsak hayır demeyiz" şeklinde konuştu.

SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

Salih Uçan ile ilgili de konuşan Bulut, "Kötü bir performans geçirdiğine katılmıyorum. Biraz şansız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de olsun, ondan sonra Roma'ya gitti, Roma'da fazla şans bulamadı. Kolay değil Roma gibi bir takımda ilk 11'e girip sürekli oynamak. Ama Sion'da olsun, Empoli'de olsun... Özellikle Empoli'de geçen sene 1 ya da 2 maçını izledim, oynadığı futbol beğenimi aldı ve kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdim. O toplantıdan sonra karar verdik kendisinin buraya gelmesi için. Burada hedefini biliyor, bizim ondan ne beklediğimizi biliyor. Ondan bu sene iyi şeyler göreceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Salih Uçan'ın yurt dışında şansız dönemler geçirdiğini ifade eden Bulut, "Sıkıntı olmadı ama biraz şansız bir dönem yaşadı. Geçen sene Empoli'ye gittiğinde onu isteyen bir hoca vardı ve hoca değişikliği oldu. Her hocanın farklı bir görüşü var. Oyun tarzı var. Yeni gelen hoca fazla şans vermedi kendisine. Öyle bir dezavantajı oldu. Zaten geçen sene Empoli ile 14 maç yaptı. Biz de onu bu sene buraya transfer ettik. Bu sene ondan beklentilerimiz var. Onun kendi adına beklentileri var. Zaten hedefi de var. O hedefini gerçekleştirmek için bu sene iyi bir performans gerçekleştireceğine inanıyorum. Hep birlikte göreceğiz, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIMLARDAN TEKLİF GELMEDİ"

Erol Bulut, teknik direktör olarak kendisine büyük takımlardan teklif gelmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Valla bu sonuçta istek. Her kulübün bir isteği var, yolu ve çizgisi var. Sezon bitiminde aldığımız teklifler oldu. Ama büyük takımlardan öyle bir teklif gelmedi. Biz yeter ki olduğumuz takımda işimizi doğru yapalım. Üst düzey performans göstermeye çalışalım. Sezon sonunda inşallah istediğimiz hedefi tutturduğumuz zaman üst üste istediklerimiz olacak. Benim hedefim, Aytemiz Alanyaspor'da hedefimizi tutturup iyi bir sezon geçirebilmek ve başarılı olmak."

"ALTYAPI İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Futbol kulüplerinin altyapıya gerekli önemi vermediğine dikkat çeken Bulut, şu açıklamada bulundu:

"Çok uzun konuşulacak bir konu. Tabi altyapılar Türkiye'de birkaç kulübün dışında eksik. Tam anlamıyla istenilen sayıda futbolcu üst takımlara verilemiyor. Bunun üzerinde bütün kulüplerin çalışması gerekiyor. Federasyonun çalışması gerekiyor. Altyapıdan A takımlara daha çok futbolcu çıkarılması taraftarıyım. Altyapıyı bir düzeyde şekillendirmek gerekiyor. Hep birlikte onun yolunu araştırıp, bulup bir noktada buluşmamız lazım."

