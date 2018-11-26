Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İlk Yarıdaki Hedefini Belirledi: 20 Puan

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarınısürdürdü.İdmanda gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "İyi bir başlangıç yaptık ama önemli olan devamının iyi olması. Konyasporla başlayan çok zorlu bir 4'lüye gireceğiz. İlk yarının son 4 maçı Konyaspor, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir ile bitecek olan çok zorlu bir maçlar olacak. Bu maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Şu anda pozisyonumuz biraz aşağıda puan olarak. Mutlaka ilk yarıda mutlak puanı yakalamak zorundayız." dedi.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Yalçın, "İlk yarı için koyduğumuz hedef, 20 puan bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Eğer o 20 puan barajını yakalayabilirsek veya üstünü 2'inci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanırız. Bunu oynayacağımız maç sonunda göreceğiz artık ama iyi bir başlangıç yaptık oyuncularımızın morali iyi ve kendilerine güvenleri yerine geldi. Birazda nasıl futbol oynamamız gerektiğine karar verdik. İnşallah bundan sonrası hepimiz için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.