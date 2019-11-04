Haberler » Spor » Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

04.11.2019 20:00Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışması ve ardından gerçekleşen çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Musa Çağıran, antrenmana katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, 10 Kasım, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:26 Gaziantep FK maçının ardından
23:10 Şampiyonlar krallar gibi karşılandı
23:08 Mustafa Ati Göksu: "Futbola özgü her şey vardı"
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
4.11.2019 23:28:03