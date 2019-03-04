Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Süper Ligin 24. haftasında Akhisarspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller 74 ve 87. dakikalarda Zeki Yavru ve 77. dakikada Bilal Kısa kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 65. dakikada Milan Lukac kendi kalesine attı.

AKHİSARSPOR 8 HAFTA SONRA GALİP GELDİ

Ligin son sırasında yer alan Akhisarspor bu sonuçla 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin de 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Akhisarspor önümüzdeki hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.