04 Mart 2019, 22:30
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Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Süper Ligde Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 8 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Süper Ligin 24. haftasında Akhisarspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller 74 ve 87. dakikalarda Zeki Yavru ve 77. dakikada Bilal Kısa kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 65. dakikada Milan Lukac kendi kalesine attı.

AKHİSARSPOR 8 HAFTA SONRA GALİP GELDİ

Ligin son sırasında yer alan Akhisarspor bu sonuçla 8 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin de 2 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Akhisarspor önümüzdeki hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Aytemiz Alanyaspor, Spor


YORUMLAR (1)
DEMİR : Galatasaray a karşı ölümüne top oynadınız Akhisar bugün bu maçta neden oynamadınız diye sorarlar adama boşuna demiyoruz TÜRKİYEDE futbol sadece GALATASARAYA karşı oynan oyundur diye
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