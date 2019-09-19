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Alanyaspor'un ilk çorap reklamı cleopatra ınk oldu

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Alanya merkezli tattoo (dövme) firması Cleopatra Ink ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

19.09.2019 18:18Alanyaspor'un ilk çorap reklamı cleopatra ınk oldu
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Alanya merkezli tattoo (dövme) firması Cleopatra Ink ile bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Firmanın ismi, takımın çorabında yer alacak.
Aytemiz Alanyaspor, Cleopatra Ink firmasıyla sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyi, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve firmanın sahibi Halil İbrahim Karadere imzalandı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Muhammet Çetin, firmanın bölge sorumlusu Erhan Karadere, genel müdürü Sönmez Aybaz ve genel müdür yardımcısı Umut Can Keser de katıldı.
İmza töreninde konuşan Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün ilk kez bir çorap sponsoru olduğunu belirterek, "Alanyamızın genç iş insanlarından Halil İbrahim Karadere bizden talep gelmeden kendisi sponsor olmak istedi. Bunun diğer firmalarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte Alanya halkımızın daha duyarlı olacağına ve kulübümüze destek vereceğini umuyoruz" dedi.
Cleopatra Ink firmasının sahibi Halil İbrahim Karadere ise "Bu şehrin markasıyız. Avrupa'nın birçok ülkesinde stüdyolarımız bulunuyor. Şehrimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu şehirde doğduk, bu şehirde ilerleyeceğiz ve sadece bu şehre destek olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor, Karadere, Alanya, Spor

Kaynak: DHA

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