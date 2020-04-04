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Alanyaspor'un İspanyol futbolcusu Juanfran'dan Türkiye'deki sağlık sistemine övgü Açıklaması

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye'de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi.

04.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:52
Alanyaspor'un İspanyol futbolcusu Juanfran'dan Türkiye'deki sağlık sistemine övgü Açıklaması
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye 'de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi.
İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan Juanfran, "Türkiye'deki vakalar (Kovid-19) İstanbul'da yoğunlaşmış durumda ve her şey yeterince kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. Olağanüstü hal yok. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'dan en fazla etkilenenlere yardım için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na siyaset, futbolcu ve iş insanlarından büyük destek olduğunu aktaran Juanfran, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Halktan bir çaba göstermelerini istedi. Ancak en güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Üstelik, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı." şeklinde konuştu.
İspanyol futbolcu ayrıca, Türkiye'yi geldiğinden itibaren çok sevdiğini, gördüğü iyi şeyler karşısında şaşırdığını belirterek, "Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.
Alanyaspor'da antrenmanların kısıtlı ama rahat bir şekilde yapıldığını aktaran Juanfran, "Tesisler her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 4 kişilik küçük gruplar halinde antrenman yapıyoruz. Benim için aslında daha iyi. Çünkü dizimdeki sakatlığı atlattıktan sonra kendimi toparlamama yarıyor." diye konuştu.
Juanfran ayrıca, Türkiye'de futbol oynamaktan büyük zevk aldığını, çok yüksek seviyede bir futbol olmasa da La Liga'da forma giyebilecek futbolcuların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, Güncel
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