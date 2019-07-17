17.07.2019 18:05
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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Teknik direktör Erol Bulut'tan görüntü
Alanyaspor'un antrenmanından görüntü
Salih Uçan'ın görüntüsü
Dar alanda pas çalışmalarının görüntüsü ve detaylar


Kaynak: DHA
Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Düzce, Spor

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