Alanyasporlu futbolcu Fernandes: "Karşımızda büyük bir takım olacak"

Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Şilili Junior Fernandes, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz." dedi.Turuncu-yeşilli takımın 31 yaşındaki oyuncusu Junior Fernandes, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi.Şu an ligin lideri olduklarını belirten Junior Fernandes, "İyi çalışıyoruz ama lig yarışmaya açık bir durumda. Çok mücadeleci bir lig. Önümüzdeki maçta karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.Şili Milli Takımı forması giyme başarısı da gösteren Junior Fernandes, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını beğendiğini belirtti. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve her maçta farklı oyuncuların ön plana çıktığını kaydeden Şilili oyuncu, "Son maçta ben de elimden geleni yaptım. Maçta iyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum. Yeni Malatyaspor maçı için ekstra bir durum yoktu. Her maça konsantre olduğumuz gibi olduk. Ayrıca futbolda bu tarz olaylar var. Eski takım arkadaşınıza, hocanıza karşı oynayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.Taraftarlara da çağrıda bulunan Junior Fernandes, iyi bir taraftara sahip olduklarını, Fenerbahçe maçında da taraftarlarından tribündeki yerlerine almalarını beklediğini sözlerine ekledi.Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıklarıTuruncu-yeşilli takım, Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sürdürdü.Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alan pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.Antrenmana sakatlığı bulunan Lokman Gör, kaleci Haydar Yılmaz ve Nsakala ile milli takımlarında yer alan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Yunan oyuncu Siopis katılmadı.