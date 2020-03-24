Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Alanyasporlu futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Spor

Alanyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

24.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:52
Alanyasporlu futbolculardan
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan turuncu-yeşilli kulübün futbolcularından Efecan Karaca "Herkese iyi günler. Ülkemiz olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım. Cumhurbaşkanı'mız ve Sağlık Bakanı'mızın uyarılarını dikkate alalım ve birbirimize saygı gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evimizde kalalım Türkiye." ifadelerini kullandı.
Orta saha oyuncusu Salih Uçan da "Evimizde kalalım, sağlıklı kalalım. Evinde kal Alanyalı." ifadelerine yer verdi.
Takımın yabancı oyuncuları Papiss Cisse ve Junior Fernandes İngilizce "Evde kal." paylaşımında bulundu.
Alanyaspor'da paylaşımda bulunan bir diğer oyuncu da Djalma Campos oldu. Campos İngilizce, iki çocuğu da Türkçe "Evde kal." çağrısı yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi Spor
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator

Son Dakika Spor Haberleri

16:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi - Spor 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:15: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sağlığımız için evlerimizde kalalım - Spor 16:13: Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü - Spor 16:11: 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi - Spor 16:06: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle... - Spor 15:39: 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi - Spor 14:54: Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler 13:48: Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Spor 13:33: Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor
Loading