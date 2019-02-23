Alanyasporlu Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Ayakta Alkışladı

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Papis Cisse (2) ve Josef Sural kaydetti. Kasımpaşa'da Popov, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

SERGEN YALÇIN ETKİSİ

Fenerbahçe'nin devre arasında Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, gösterdiği performansla alkış alıyor. Ligin ilk yarısında kadro dışı bırakıldığı için uzun süre resmi maça çıkamayan Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın elinde küllerinden doğuyor.

YÜZDE 84 PAS İSABETİYLE OYNADI

78 dakika sahada kalan Ozan, yüzde 84,4 başarılı pas isabetiyle Papiss Cisse ile birlikte maçın en iyisi oldu. Etkili oyunuyla göz dolduran genç oyuncuyu Alanyasporlu taraftarlar ayakta alkışladı.