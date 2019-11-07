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"Alanyasporum Okulumda" projesinde 21'inci buluşma

"Alanyasporum Okulumda" projesi kapsamında TED Alanya Kolejinde öğrenciler, sporcular ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

07.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:50
"Alanyasporum Okulumda" projesi kapsamında TED Alanya Kolejinde öğrenciler, sporcular ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

"Alanyasporum Okulumda" projesinin 21'inci durağı TED Alanya Koleji oldu. Etkinliğe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Girenes, Mehmet Güler ve Enver Vural, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Genel Müdür Muhammed Ak, Yardımcı Antrenör Mehmet Yozgatlı, futbolcular Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ve Fabrice N'Sakala katıldı. TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, proje yürütücüsü Yusuf Yılmaz'ın projenin amacına ilişkin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan proje yöneticisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise iyi günde olduğu gibi kötü günde de Alanyaspor'un yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Çavuşoğlu ise projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı ile İlkokul Müdürü Ferah Çavuşoğlu Karakaş'a Alanyaspor forması verdi. TED Alanya Ortaokul ve Lise Müdürü Kenan Saygı ile İlkokul Müdürü Ferah Çavuşoğlu ise Çavuşoğlu'na plaket taktim etti.

Futbolcular daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak formalarını imzaladı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Spor

Kaynak: İHA

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