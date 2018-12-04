Alaplı Belediye Meclis Toplantısı

04 Aralık 2018 Salı 14:41



04 Aralık 2018 Salı 14:41

Alaplı Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Nuri Tekin, belediye meclis salonundaki toplantıda, 2019'da su ve katı atık bedeline zam yapmayacaklarını söyledi.Bu yıl su ve katı atık bedeli fiyatlarının 2019'da da geçerli olacağını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:"Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle su ve katı atık bedeline zam yapmama kararı aldık. Böylece halkımızın kesesine bir nebzede olsa katkıda bulunmuş olacağız. Değerli hemşirelerimizin refahını düşünerek aldığımız bu karar Alaplı'mıza hayırlı olsun." dedi.