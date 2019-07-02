02.07.2019 09:57
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Alaplı Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları

Alaplı Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye tarafından ilçenin muhtelif noktalarına değişik türlerde 100 bin çiçek dikileceği bildirildi.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde belediye tarafından ilçenin muhtelif noktalarına değişik türlerde 100 bin çiçek dikileceği bildirildi.
Belediye Başkanı Nuri Tekin , gazetecilere yaptığı açıklamada, park bahçe ve refüjlere kadife, ateş, petunya, ipek, vinca ve begonya türlerinde 100 bin çiçek dikeceklerini söyledi.
İlçenin her noktasını çiçeklerle donatacaklarını ifade eden Tekin, "Vatandaşlarımızdan ve çocuklarımızdan çiçekleri koparmamalarını ve sahip çıkmalarını özellikle rica ediyoruz. Koparılan çiçekler, o alandaki görüntünün güzelliğindeki bütünlüğü de bozuyor." dedi.
Kaynak: AA
nuri tekin , zonguldak , gazete , alaplı , Güncel

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