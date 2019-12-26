Haberler » Güncel » Alaplı Çayı'na atılan çöplere muhtarlar tepki gösterdi - Haber

Alaplı Çayı'na atılan çöplere muhtarlar tepki gösterdi

Alaplı Çayı kenarlarına kamyonlarla hafriyat ve çöp dökülmesi tepkiyle karşılandı.

26.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:14 Alaplı Çayı'na atılan çöplere muhtarlar tepki gösterdi

Çayı kenarlarına kamyonlarla hafriyat ve çöp dökülmesi tepkiyle karşılandı.

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köyü Muhtarı Mithat Mandacı, yaptığı açıklamada, çöp atılmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bunları yapanların ve yapacakların en ağır cezaları almalarını istiyorum." dedi.

"Bu deremizin etrafında 10 köyü besleyen içme suyu kuyuları var." diyen Mandacı, şöyle konuştu:

"Kimliği belirsiz kişiler tarafından ırmağımızın etrafına bir sürü boş çuvallar atılmış, hafriyat dökülmüş. 20 metre yukarıda yine aynı şekilde çuvallar atılmış. Kendi memleketimizi, kendi doğamızı bilinçsiz insanlar kirletiyor. Bunların atılmamasını istiyoruz. Geleceğimize bu şekilde sahip çıkamayız. Gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmayız. Bu çöpleri atan her kimse onları şiddetle kınıyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Hep beraber doğamıza sahip çıkalım."


Çamlıbel, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:53   Kanal İstanbul Animasyonu - Haber
17:52   Bursa'da okulda rahatsızlanan 78 öğrenci tedaviye alındı (2) - Haber
17:52   ESOGÜ ÖĞRETİM ÜYESİ KARASU YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİN ARKASINDA KARARLI BİR SİYASİ DURUŞ... - Haber
17:52   Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılanmasına başlandı - Haber
17:52   İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
26.12.2019 17:55:28