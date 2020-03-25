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Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek

Zonguldak Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emekli maaşını çekmesine ve ödemelerine yardımcı oldu.

25.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:57
Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek
Zonguldak Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri köylerde ikamet eden ve Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların emekli maaşını çekmesine ve ödemelerine yardımcı oldu.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112'den ve Köy Muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.

Kasımlı Köyünde Ahmet Türkan, Korona virüs nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden canla başla çalışan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Jandarma, Alaplı, Güncel

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