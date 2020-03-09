Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül olduEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15
Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Alaplı 'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek