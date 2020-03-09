Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül olduEdinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:15
Alaplı 'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek