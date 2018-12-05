Alaplı'da Arıcılık Kursu

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:41

Alaplı Halk Eğitim Merkezi ve Gümeli Kültür Sanat Derneği tarafından arıcılık kursu düzenlendi.Kurs öğretmeni Ziraat Mühendisi Perihan Taş, Alaplı Cem Evi'nde düzenlenen arıcılık kursunda yaptığı konuşmada, balın bölgede önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.Kursun toplam 72 saat olduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:"Kursumuzda 10'u kadın toplam 25 kişi eğitim görmektedir. Kursumuzda arıcılıkla ilgi tüm konular işlenmektedir. Arıcılık kursları sayesinde, tarım ilaçlarının kontrolsüzce kullanıldığı yerlerde arının doğaya, tarıma, yediğimiz meyveye ve sebzeye katkısını öğrenen kursiyerlerin, tarım ilaçlarını özellikle de ot ilacı ve inteksitleri kullanmaktan vazgeçtiği, tarımda daha bilinçlendiği gözlenlemtedir. Bu yüzden arıcılık kurslarının yaygınlaştırılması gerektiğinin düşünüyorum."