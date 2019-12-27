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Alaplı'da Çağlayan Camisi ibadete açıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde inşa edilen Çağlayan Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

27.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:00 Alaplı'da Çağlayan Camisi ibadete açıldı
'ın ilçesinde inşa edilen Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan 1500 kişilik kapasiteye sahip caminin açılış kurdelesini Vali Erdoğan Bektaş ve il protokolü kesti.
Bektaş, burada yaptığı konuşmada, camilerin, ibadet edilen yerlerin yanı sıra sosyal mekanlar olduğunu belirterek, "Ben böyle bir eseri görmekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir şey başarmışsınız. Bunlar bizim ülkemizin, bu coğrafyanın tapu senetleri. Biz burada kendi kişiliğimizi, varlığımızı, geçmişimizi, milletimizi, tarihimizi, her şeyimizi bu şekilde coğrafyaya işlemiş oluyoruz." dedi.
Çağlayan Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şeref Türkoğlu da caminin 5 yılda tamamlandığını kaydederek, "Camimizin maliyeti yaklaşık 4 milyon lirayı buldu. Camimiz, şu anda bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip. Her ne kadar ibadete açtıysak da daha yapacak iş çok." diye konuştu.
Caminin yapımında katkıda bulunan hayırseverlere, Vali Bektaş tarafından şilt verildi.

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çağlayan, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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