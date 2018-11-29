Alaplı'da Çevre Temizliği

Alaplı
ilçesinde, belediye temizlik işleri ekipleri, Alaplı çayının Karadeniz
'e döküldüğü alanda yaptığı temizlik çalışmasında 100 çuval çöp topladı.
Alaplı Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, Alaplı Çayı'nın Karadeniz'le birleştiği alanda çevre temizliği yaptı.
Ekipler, çöplerin Karadeniz'e ulaşmaması için seferber olurken, çalışmalar sırasında oyuncaklar, cam şişe, teneke kutu ve otomobil lastikleri topladı.
Temizlik işleri Amiri Metin Özdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerden Alaplı Çayı'na atılan çöplerin, ilçe merkezinde kötü görüntü oluşturduğunu ve bunu ortadan kaldırmak için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.
Çöplerin Karadeniz'i kirletmemesi için seferber olduklarını ifade eden Özdin, "Bugün 100 çuval çöp topladık. Çalışmalar sırasında oyuncaklar, cam şişe, teneke kutu ve otomobil lastikleri gibi eşyaları temizledik. Ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek."
Belediye Başkanı Nuri Tekin
de Alaplı Çayı kenarlarında ekiplerin çevre temizliği çalışmasını sürdüreceğini belirtti.
Karadeniz,Alaplı
29 Kasım 2018 Perşembe 15:32