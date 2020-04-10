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Alaplı'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye ceza kesildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son 24 saatte korona virüs (Covid-19) pozitif vak'a sayısı 4 kişi daha artarak 26'a yükseldi, 150 kişi ise karantina altında tutuluyor.

10.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:25
Alaplı'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye ceza kesildi
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde son 24 saatte korona virüs (Covid-19) pozitif vak'a sayısı 4 kişi daha artarak 26'a yükseldi, 150 kişi ise karantina altında tutuluyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin bugün korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 4 kişiden ikisinin aynı aileden, diğer ikisinin ise ayrı hanelerden olduğunu ifade ederek, "Sonuç olarak, mevcut Covid-19 hastalarıyla temaslılarda, pozitif vak'alara da ulaşabiliyoruz" dedi.

150 Kişide Karantinada

Alaplı ilçesinde ev izolasyonunda 150 kişinin bulunduğunu da kaydeden Vedat Yılmaz, şunları söyledi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi ev izolasyonunda bulunan vatandaşlarımız ilgili kurum görevlileri tarafından gözlem altında tutularak kontrol ediliyor. Birkaç günden bu yana polis ekiplerimiz sokaklarda maske takılıp takılmadığını sıkı bir şekilde denetliyorlar. Alınan önlem kararlarına uymayan 56 kişi kimlikleriyle tespit edilerek, Kabahatlar Kanunu'na göre, 'emre aykırı hareket etmekten' 390 lira para cezasıyla cezalandırılacak. Tespiti yapılan kişilerin, cezai evrakları, adreslerine gönderilecek. Polis ve jandarma ekiplerimiz, araçlı veya yaya devriyelerle hem köylerde hem de ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Alınan önlem kararlarına uymayanlara, kesinlikle cezai yaptırım uygulanacak."

Kamu Kurumlarına da maskesiz girilemeyecek

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, kamu kurumlarına maskesiz kimsenin alınmayacağını da ifade ederek, "Yakında devletimiz maske dağıtım planlamasını da yapacak. Maskelerin dağıtımına da hem köylerde hem de şehir merkezinde yakında peyderpey başlanacak. Karantina altındaki vatandaşlarımıza da İlçe Sağlık Müdürlüğümüz maskelerini dağıtıyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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