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Alaplı'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

Zonguldak Alaplı ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

11.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:02
Alaplı'da fırıncılardan evlere ekmek servisi
Zonguldak Alaplı ilçesinde fırıncılar, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara ekmek servisi yapıyor.

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ve İlçelerinde olduğu gibi Alaplı'da, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağına karar verdi. Fırıncılar, sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine ekmek servisine başladı. Alaplı ilçesinde de fırıncılar, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağını ifade eden Karşıyaka'da fırıncı Furkan Yılmaz, "Aracımızla mahalleleri gezerek ekmek satışına başladık. Bizleri telefonla ( 03723785078 ) arıyorlar ya da WhatsApp üzerinden konum atıyorlar. Bizler de hemen gidiyoruz. Ekmek ve unlu mamullerini vatandaşların evine kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Yeni Siteler İstiklal Caddesi üzerinde pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Alaplı, Güncel
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