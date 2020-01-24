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Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, İdlib için yardım kampanyası başlatıldı.

24.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:28Alaplı'da İdlib için yardım kampanyası
'ın ilçesinde, için yardım kampanyası başlatıldı.
Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşların katılımının yoğun olduğunu belirtti.
"Şu ana kadar yaklaşık bir kamyonu dolduracak yardım toplandı." diyen Bostancı, şunları söyledi:
"Yardımların yeni olmasına dikkat ediyoruz. Ancak giyilebilir olması yönüyle, kullanılabilir, ihtiyaç fazlası giyeceklerini de bize gönderebilirler. Gıda maddesi olarak un, şeker, makarna, yağ, bulgur, pirinç satın alıp bize getirebilirler. Toplanılan eşya ve giyecekleri biz şu anda paketliyoruz. Önümüzdeki hafta, buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra bir kamyona yükleyip, yardımları yola çıkaracağız."

Zonguldak, Alaplı, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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