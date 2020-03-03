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Alaplı'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

03.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:09Alaplı'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
'ın ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, Alaplı ilçesi akaryakıt istasyonu mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Kdz. Ereğli istikametine giden Ünal Y. yönetimindeki 41 D 5832 plakalı kamyon kavşakta Nihat U. (19) idaresindeki 67 SL 542 otomobille çarpıştı. verilmesi üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Nihat U. sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 19:40:39