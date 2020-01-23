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Alaplı'da Kent Konseyi'nde Yasin Ören dönemi

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını sürdüren, İlçenin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Alaplı Kent Konseyi'nde genel kurul heyecanı yaşandı.

23.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:44Alaplı'da Kent Konseyi'nde Yasin Ören dönemi
Zonguldak'ın Belediyesi'nin desteğiyle çalışmalarını sürdüren, İlçenin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Alaplı Kent Konseyi'nde genel kurul heyecanı yaşandı.

İki adayın yarıştığı seçimde Yasin , Alaplı Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu. Alaplı Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Alaplı Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıya Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve muhtarlar katıldı. Gerçekleşen olağan genel kurulda kent konseyi başkanlığına Yapılan konuşmaların ardından Genel kurulda daha sonra katip üyeler ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun seçimi yapıldı. Yasin Ören 53 oy alırken, İsmail Korkut ise 50 oy aldı.

Oy sayımının tamamlanıp sonuçların açıklanması ile birlikte Ören ve ekibi tebrikleri kabul etti. Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören yaptığı konuşmada, tüm genel kurul üyelerine teşekkür ederek, Alaplı'ya hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti. Seçim sonucunda, Alaplı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Erkan Demircan, Ersin Güler, Fedai Kaçar, Furkan Çevik, Hakan Kaplancan, Halit Tekin, Hasan Ören, Muharrem Erdoğan, Muammer Uysal, Mustafa Öztürk, Rıdvan Türkoğlu, Turan Özmen. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Alaplı, Ören, Güncel

Kaynak: İHA

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