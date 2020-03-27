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Alaplı'da koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi için çalışmalar sürdürüyor.

27.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08
Alaplı'da koronavirüs tedbirleri
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi için çalışmalar sürdürüyor.
Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin yaklaşık 100 vatandaşa yardımcı olduğu bildirildi.
Belediyenin halk masası bünyesinde 2 araç ve 10 kişilik personelle görev yapan ekiplerin iletişim merkezine gelen çağrıları anında değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşı, gıda ve ilaç alışverişini yaparak teslim ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından belediyenin iletişim merkezine ulaşan yaklaşık 100 vatandaşın talepleri yerine getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
Alaplı Kaymakamlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilgili telefon numaralarına gelen çağrıları değerlendirerek, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin edip evlerine ulaştırıyor.

Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istenerek, kendilerine ulaşmaları halinde tüm ihtiyaçlarının ekiplerce giderileceği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Alaplı, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Alaplı'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

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