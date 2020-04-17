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Alaplı'da maskeler kapıda teslim ediliyor

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede korona virüsle mücadelede kapsamında mahallelerde 40 bin adet steril maskenin dağıtımına başladıklarını bildirdi.

17.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:45
Alaplı'da maskeler kapıda teslim ediliyor
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede korona virüsle mücadelede kapsamında mahallelerde 40 bin adet steril maskenin dağıtımına başladıklarını bildirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 'Siz lütfen evde kalın. Maskeleri biz kapınıza getiriyoruz.' sloganıyla maskelerin dağıtımına başladıklarını söyledi. Karşıyaka ve Yeni Mahallerin muhtarlık aracılığı ile diğer mahallelerin ile birlikte Belediye olarak dağıtımına başladıklarını ifade eden Tekin, "Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü andan itibaren belediye olarak virüsün önlenmesine yönelik tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçe merkezi ve Mahallelerimizde dezenfekte çalışmaları sürerken 65 yaş üstü vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz çalışıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken 40 bin adet steril maskenin dağıtımına başladık. Karşıyaka Mahallesi ve Yeni Mahalle (TOKİ) muhtarlarımıza maskelerini teslim ettik. Mahalle sakinlerine muhtarlık aracılığı ile evlerinde teslim edilmeye başlandı. Belediye ekiplerimiz ise Yeni Siteler, Tepeköy ve Merkez mahallerimizde yaşayan vatandaşlarımıza maskelerini yine evlerinde teslim ediyor. Steril maskeler paket halinde 4'er adet olacak. Hiçbir vatandaşımız endişesi olmasın her eve maskeleri ulaştıracağız. Belediye olarak hemşehrilerimizin her türlü talebini karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Bu zor günleri birlikte yardımlaşarak aşacağız. Vatandaşlarımızdan ricam talep ve isteklerini Halk Masası 378 0 444 nolu telefonuna iletmeleridir. Halkımızın sağlığı bizler için çok önemlidir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Nuri Tekin, Karşıyaka, Alaplı, Güncel
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