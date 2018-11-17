Alaplı'da Sabah Namazı Buluşması

Alaplı
ilçesi Tepekent Camisi'nde "Sabah
Namazı Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Saim Eskioğlu
, Belediye Başkanı Nuri Tekin
ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Tepekent Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Yasin-i Şerif'in ardından namaz kılındı.
İlahilerin ardından çorba ikramı ile etkinlik sona erdi.
İlçe Müftüsü Aydın
Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her cumartesi günü farklı bir camide "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Sabah namazlarında kaynaşma ve kardeşlik duygularının daha da arttığını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:
"Sabah namazında buluşalım çağrımızdan sonra cemaatimiz sabah namazlarına büyük ilgi göstermeye başladı. Her hafta farklı camilerde sabah namazı kılarak cemaatimize sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Özelikle bu buluşmaya gençlerimizin katılması bizleri ayrıca bir mutlu ediyor."
Alaplı,Sabah
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:14