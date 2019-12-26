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Alaplı'da tünel girişinde heyelan

Düzce Karayolu'nda, Alaplı kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

26.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:57 Alaplı'da tünel girişinde heyelan

Karayolu'nda,  kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Zonguldak-Düzce Karayolu Alaplı 1. Tünel mevkisinde ?öğle saatlerinde sağanak ardından yamaçtan kopan kaya parçaları heyelana neden olduu. Ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Alaplı Belediyesi Müdürlüğü ve Karayolları ekiplerince dev kaya parçalarının yoldan kaldırılmasıın ardından ulaşım normale döndü.Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle dağdan kopan kayaların karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattığını söyledi. İlçede 2 gündür sağanak yağmurun etkili olduğunu belirten Taşkın, "İtfaiye ekiplerimiz ve karayolları ekiplerinin ortak çalışmasıyla yolu kayalardan temizleyerek ulaşıma açtık. Ayrıca sağanak nedeniyle yeni köprü üzerinde oluşan su birikintisinden dolayı ihbarlar aldık. Belediye ekiplerimiz tıkanan kanalları açtı" dedi.



İtfaiye, Alaplı, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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