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Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ve Skunk maddesi ele geçirildi.

07.10.2019 09:48Alaplı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Zonguldak Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ve Skunk maddesi ele geçirildi.

Alaplı'da faaliyet gösteren uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren Alaplı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, deyim yerindeyse uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar esnasında; Alaplı Çay Köyünde ikamet eden E.A isimli şahsın evinde uyuşturucu ürünü kağıt poşetlere sararak uyuşturucu madde olduğu istihbaratı üzerine, yapılan arama ve sonrasında devam eden operasyonlar sonucu 6 uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evlerinde ve Üzerlerinde yapılan aramada, çok miktarda sentetik uyuşturucu bonzai, kubar esrar ve uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Alaplı Jandarma ekiplerince, adliyeye çıkarılan 6 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklanarak Beycuma Ceza evine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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