Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alaplı'dan Amerika'ya tasma ihracatı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'Tasi' markası adı altında tasma isimliği üretimi yapan firma tarafından Amerika'ya 2 bin adet tasma isimliği ihraç edeceği bildirildi.

28.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:38
Alaplı'dan Amerika'ya tasma ihracatı
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde 'Tasi' markası adı altında tasma isimliği üretimi yapan firma tarafından Amerika'ya 2 bin adet tasma isimliği ihraç edeceği bildirildi.

İşadamı Yıldır Ulukaya, Amerika'nın Teksas eyaletinde bir firmaya 2 bin adet tasma isimliği ihraç edeceklerini ifade etti. Uzun zamandır deri tasma isimliği üretimi yaptıklarını ifade eden Ulukaya bugüne kadar yurt içinde bir çok bölgeye tasma isimliği gönderdiklerini ifade ederek, 'İlk kez yurt dışına ihracat gerçekleştireceğiz. Daha önce yurt içinde bir çok bölgeye tasma isimliği gönderdik. Üretimini tamamen kendimiz yaptığımız bu tasma isimliklerini ilçemizden Amerika'nın Teksas eyaletine göndermek bizim için gerçekten gurur verici' dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Zonguldak, Teksas, Alaplı, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Alaplı'dan Amerika'ya tasma ihracatı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Ekonomi
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Ekonomi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Ekonomi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Ekonomi
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi? Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Ekonomi
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Ekonomi
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:16: Spot piyasada elektrik fiyatları - Ekonomi 14:14: 18 bin personel alımı için başvurular başladı - Ekonomi 14:06: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi 14:01: Samsun'da otogar bomboş - Ekonomi 13:43: Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur - Ekonomi 13:26: Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi - Ekonomi 12:27: Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge - Ekonomi 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:54: Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak - Ekonomi 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler