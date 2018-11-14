Alaplı'dan Kısa Kısa

Alaplı
Belediye Başkanı Nuri Tekin
, araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi yaptıklarını bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattıklarını belirtti.
İlçe merkezindeki tüm okul önlerinde karayolunda çalışmanın yapılacağını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"İlçe merkezindeki okullarımızın önlerine öğrencilerimizin daha güvenli geçmelerini sağlamak amacıyla yaya geçidi yapıyoruz. Uygulama, merkezdeki tüm okullarımızın önlerinde gerçekleştirilecek. Şu anda Endüstri Meslek Lisesi
ve İmam Hatip Ortaokulu önünde bu uygulamayı gerçekleştirdik. Diğer okullarımızda da uygulamayı hayata geçireceğiz."
Alaplı Belediye Meclis Toplantısı
Alaplı Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı tamamlandı.
Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında meclis toplantı salonunda yapılan meclis toplantısında, 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve tahmini gelir-gider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.
Nuri Tekin,Alaplı
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:54