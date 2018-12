Alaplı'dan Kısa Kısa

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:02

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu bünyesinde yer alan özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret etti.Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 14 özel eğitim öğrencisinin çeşitli okullarda eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti.Engelli öğrenciler için okullarda eğitim destek sınıfları bulunduğunu dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:"Engelli öğrencilerimizin toplumla bütünleşmeleri, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve hayatlarını sürdürmeleri için devletimiz tarafından önemli çalışmalar yapılmaktadır. İlçemizde 14 engelli öğrencimiz özel eğitim sınıflarında eğitim görmektedir. Ayrıca okullarımızda eğitim destek odaları bulunmaktadır. Her çocuk bir hayat ve her çocuk ülkemiz, toplumumuz için bir umuttur. Gelişim özelliği ne olursa olsun tüm çocuklarımızı topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimizdir."3 Aralık Dünya Engelliler GünüAnadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şube Başkanı İsmail Korkut, ilçede bin civarında engellinin yaşadığını, onların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmek için dernek olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek çatısı altında 4 branşta kurdukları spor kulübüyle birçok engelliyi spora teşvik ettiklerini ifade etti."Engelliler, toplumsal ve sosyal hayatın her alanında tıpkı diğer bireyler gibi yer almalarının yaşamsal hakları olduğunun bilincinde olup bu hususta kendi kendilerine engel koymamalıdırlar." diyen Korkut, şunları kaydetti:"Devletin görevi ise engelli bireylere de eşitlik ilkesi çerçevesinde eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal yaşam ve diğer tüm alanlarda yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak ve her konuda eşit imkan ve fırsatları sağlamaya çalışmaktır. Engellilere fırsat verilip gerekli imkanlar sağlandığında her alanda son derece başarılı oldukları hepimizin malumudur. Her yıl 3 Aralık ve 10-16 Mayıs tarihlerinde biz engellilere gösterilen duyarlılığın tüm toplumumuzda bir davranış biçimi haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması en büyük temennimizdir."