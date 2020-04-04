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Alaplı'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 50 yataklı devlet hastanesinin ihalesinin 5 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

04.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:12
Alaplı'dan kısa kısa
Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde, 50 yataklı devlet hastanesinin ihalesinin 5 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihale şartnamesi gereği ihale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin ardından 50 yataklı devlet hastanesi inşaatının 700 günde tamamlanacağını ifade etti.
"Devlet hastanesiyle ilçemizin en önemli sorunlarından birini daha çözmüş olacağız." diyen Karacan, "Alaplı Devlet Hastanesinin yanındaki 18 bin 296 metrekare toplam inşaat alanı üzerine yapılacak 50 yataklı devlet hastanesinin arsa alanı 6 bin 662 metrekare, bina oturum alanı ise 3 bin 10 metrekare olacak. Hastane binası üç bodrum, bir zemin ve dört zemin üstü kat olmak üzere sekiz kattan oluşacak. Hastanemizin ihale aşamasına gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Alaplı Gençlik Kolları üyelerinden sağlıkçılara moral ziyareti

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları üyeleri Alaplı Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline moral ziyaretinde bulunarak, baklava ikram etti.
AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özdemir ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Alaplı Devlet Hastanesi acil servisini ziyaret ederek, görev yapan nöbetçi doktor ve sağlık personeline ihtiyaçları sorup, "yanınızdayız" mesajı verdi.
Üyeler, Alaplı Devlet Hastanesi girişine, "Koronavirüsle mücadelenin özverili ve fedakar kahramanları, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." yazılı pankart astı.
AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özdemir, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının kendi canlarını da tehlikeye atarak görev yaptıklarını vurgulayarak, "Onlara bir nebze olsun moral verelim, milletçe yanlarında olduğumuzu göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizlere ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarındayız. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Zonguldak, AK Parti, Alaplı, Güncel
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