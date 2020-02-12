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Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezine okul yaptırarak, eğitim ve öğretime hazır hale getiren hayırsever Kemalettin Yaman'a teşekkür etti.

12.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:26Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik, hayırsevere teşekkür etti
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, ilçe merkezine okul yaptırarak, eğitim ve öğretime hazır hale getiren hayırsever Kemalettin Yaman'a teşekkür etti.
Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemalettin Can Yaman Anaokulu'nun önümüzdeki hafta içerisinde eğitim ve öğretime açılacağını ifade etti.
Okulun çevre düzenlemesinin tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini belirten Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı da okulun açılışı için onay verdi. Okulu önümüzdeki hafta eğitim ve öğretime açacağız. Bu modern okul ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Can Yaman, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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