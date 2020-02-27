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Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret

Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Küçükdağ'ı ziyaret etti.

27.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:22Alaplı Muhtarlar Derneği'nden ziyaret
Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı ve dernek yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Küçükdağ'ı ziyaret etti.
Mandacı, ziyarette yaptığı konuşmada, görevine kısa bir süre önce atanan Fatih Küçükdağ'a ziyarette bulunduklarını belirterek, "Alaplı'da başarılı çalışmalar yapacağından kuşkumuz yok. Biz de muhtarlar olarak, kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Küçükdağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alaplı, Fatih, Güncel

Kaynak: AA

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