Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Alaplı'ya 14 Milyon lira Fındık destek parası - Ekonomi

Alaplı'ya 14 Milyon lira Fındık destek parası

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık alan bazlı destek ödemeleriyle, ilçeye 14 Milyon lira sıcak para gireceğini, çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacağını söyledi.

20.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:42
Alaplı'ya 14 Milyon lira Fındık destek parası
Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu , fındık alan bazlı destek ödemeleriyle, ilçeye 14 Milyon lira sıcak para gireceğini, çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacağını söyledi.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu yaptığı açıklamada, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart 2020 tarihinde başlayacağını ve 10 Nisan 2020'de son ödemenin gerçekleşeceğini belirtti. Alan bazlı gelir desteği ödemesinin fındık üreticilerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini belirten Türkoğlu, ödemelerin üç grup halinde yapılacağını kaydetti.

Şeref Türkoğlu, "Alaplı'da bu sene 8 bin fındık üreticisi alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 27 Mart, 4 bitenler 3 Nisan, 6 ile 8 bitenler ise 10 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar. İlçeye 14 Milyon lira sıcak para girecek. Bu para çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacak, ilçe ekonomisi rahat bir nefes alacak." şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkoğlu, Alaplı, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Ekonomi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Ekonomi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Ekonomi
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi - Ekonomi Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi - Ekonomi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi - Ekonomi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak - Ekonomi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı - Ekonomi
Loading