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Alaplılı engelli genç, yardım değil iş istiyor

Zonguldak Alaplı İlçesinde yaşayan ve doğuştan beri belinden kayma engelli olan Hasan Türköz (35) isimli genç üç yıldan beri iş arıyor.

04.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:58Alaplılı engelli genç, yardım değil iş istiyor
İlçesinde yaşayan ve doğuştan beri belinden kayma engelli olan Hasan Türköz (35) isimli genç üç yıldan beri iş arıyor. Uzun zamandır işsiz olan Hasan Türköz, yetkililerden yardım bekliyor.

Zonguldak Alaplı İlçesi'ne Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşında belinden engelli olan Hasan Türköz yaklaşık üç yıldır iş arıyor. İlkokul mezunu engelli genç daha önce engelli raporu ile birlikte defalarca birçok yere iş başvurusunda bulunmasına rağmen iş bulamadığını söyledi. Maddi durumunun yetersiz olduğunu ve eşi tarafından çocuklarıyla beraber ayrı yaşayan Korkmaz, evin kirasını ödeyebilmek için çalışmak istediğini dile getirdi.

"Tek istediğim işe girip çalışmak"

Türköz tek isteğinin bir işe girip çalışmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Milletvekilleriyle iş konusunda sürekli konuşuyorum, onlar beni başka yöne yönlendiriyorlar. İş başvuru müracaat için başvurmadığım yer kalmadı. Her gün çıkıp belimden rahatsız halimle iş arıyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Çalışmaya ihtiyacım var. Eşim beni çocuklarla beraber terk etti. Tek istediğim işe girip, çalışmak" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Tepeköy, Alaplı, Yaşam

Kaynak: İHA

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