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Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

05.08.2019 14:31 Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alara Çayı'na düşen kişinin cesedi bulundu.

Alara Mahallesi'ndeki çayın kenarına dün yürüyüş için gelen 15 kişilik ekipte bulunan 66 yaşındaki Mahir Zümrütyaprak, dengesini kaybederek düştüğü debisi yüksek suda kayboldu.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi, sahil güvenlik, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ve Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin (İHH) kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin sabahın erken saatlerinde yaptığı çalışmada Zümrütyaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Zümrütyaprak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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