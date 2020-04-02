Alarko Şirketler Topluluğu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Alarko Şirketler Topluluğu'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, muhtelif kurumlara yaptıkları ayni ve nakdi yardımların dışında 1 milyon TL destek verildiği bildirildi.
02.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:24
Alarko Şirketler Topluluğu'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, muhtelif kurumlara yaptıkları ayni ve nakdi yardımların dışında 1 milyon TL destek verildiği bildirildi.
Alarko Şirketler Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, içinde bulunulan bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma Kampanyası'na, muhtelif kurumlarımıza yapmış olduğumuz ayni ve nakdi yardımlarımız dışında 1 milyon TL ile katkıda bulunuyoruz. En büyük dileğimiz, bu zorlu dönemi güçlü bir dayanışma ile en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmak."
Alarko Şirketler Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, içinde bulunulan bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine işaret edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma Kampanyası'na, muhtelif kurumlarımıza yapmış olduğumuz ayni ve nakdi yardımlarımız dışında 1 milyon TL ile katkıda bulunuyoruz. En büyük dileğimiz, bu zorlu dönemi güçlü bir dayanışma ile en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmak."
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Alarko, Ekonomi