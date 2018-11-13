Alarm Çalmasına Rağmen Hırsızlığa Devam Etti

13 Kasım 2018 Salı 14:22



13 Kasım 2018 Salı 14:22

Mersin'de bir bilişimci dükkanına giren hırsız, alarm çalmasına rağmen 15 dakika içeride kalarak yaklaşık 8 bin liralık ürün alarak kayıplara karıştı. Polisin titiz çalışması sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İş yeri sahibi Fatih Orhan, "Alarm çalmasına rağmen 15 dakika boyunca içeride kalmış. Şahıs yakalanmış ama halen zararım karşılanmış değil" dedi.Edinilen bilgiye göre olay, 6 Kasım 2018 Salı günü gece saat 1.30'da meydana geldi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir bilişimci dükkanına pencereden giren bir kişi, 15 dakikada içinde laptop, tablet ve cep telefonlarının bulunduğu 8 bin liralık ürünü alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki ve iş yerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şahsın kimliğini belirledi. Bunun üzerine şahsın bulunabileceği yerlere operasyon düzenleyen ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdıÖte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülere göre, sakince dükkanın yan tarafına geçen şahıs, pencereyi zorlayarak açmaya çalışıyor. Bir süre sonra zorlanmanın etkisiyle açılan pencereden içeri giren şahıs, yaklaşık 15 dakika boyunca iş yerinin içinde kalıyor. Bu sürede alarm çalmasına aldırış etmeyen şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çaldığı ürünleri bir poşete koyan şahıs, girdiği pencereden çıkarak kayıplara karışıyor."Alarm çalmasına rağmen 15 dakika boyunca içeride kalmış"Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan dükkan sahibi Fatih Orhan, olayın geçen hafta 6 Kasım'da olduğunu belirterek, "Gece saat 1.30'da oldu. Dükkanın yan tarafından bulunan pencereyi itekleyip, oradan içeri girmiş. Alarm çalmasına rağmen 15 dakika boyunca içeride kalmış. Burada komşularıma da çok kızdım. Biraz duyarsız davranmışlar. Birçok kişide telefonumun olmasına rağmen aramamışlar. Beni aramadıkları gibi polisi de aramamışlar. Sesi duymuşlar. 15 dakika içinde yaklaşık 8 bin lira civarında ürün almış. Şahıs yakalanmış ama zararım halen karşılanmış değil. Şahıs tutuklanıp cezaevine gönderildi" dedi.Olayla ilgili alarm şirketine dava açmaya hazırlandığını belirten Orhan, "Çünkü normalde alarm sistemleri bu tür durumlarda hem iş yeri sahibini hem polise haber vermesi lazım. Ancak şirket o bağlantıyı yapmadığı için zararımın kaynağını onu görüyorum. Evim buraya çok yakın. Eğer bana haber verilseydi ben 3 dakika içinde burada olurdum ve şahsı da yakalardım. Güvenlik tedbirlerimizi almış durumdayız ama yine de oldu. Kameramız, alarm sistemimiz var. Şimdi pencerelere demir parmaklıklar takacağız" diye konuştu. - MERSİN