Haberler » Güncel » Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık 'Adalet Ormanı' - Haber

Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık "Adalet Ormanı"

Alaşehir Adliyesinde görevli hakim, savcı ve personel, 50 dekarlık "Adalet Ormanı" oluşturulması için fidan dikti.

26.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:48Alaşehir Adliyesi personelinden 50 dekarlık
Adliyesinde görevli hakim, savcı ve personel, 50 dekarlık "Adalet Ormanı" oluşturulması için fidan dikti.
Narlıdere Mahallesinde kurulması planlanan "Adalet Ormanı" için düzenlenen fidan dikim töreninde adliye personeli, denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin de desteğiyle bin adet fıstık çamını toprakla buluşturdu.
Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada ağaçlandırma çalışmalarına katkıları dolayısıyla adliye personeline teşekkür etti.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman da adalet ailesi olarak Türkiye'nin ağaçlandırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bundan sonra bu tür çalışmalara olan desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Alaşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
08:14  26 Şubat Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
26.02.2020 10:10:56