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Alaşehir Belediyesi 'Korona virüs yardım ekibi' kurdu

Alaşehir Belediyesi 'Korona virüs yardım ekibi' kurdu Alaşehir Belediyesi ilçedeki 60 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Alo 153 Zabıta hattını devreye soktu Zabıtayı arayan ihtiyaç sahibi 60 yaş üstü vatandaşların bütün ihtiyaçları...

19.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:45
Alaşehir Belediyesi 'Korona virüs yardım ekibi' kurdu
Alaşehir Belediyesi ilçedeki 60 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Alo 153 Zabıta hattını devreye soktu
Zabıtayı arayan ihtiyaç sahibi 60 yaş üstü vatandaşların bütün ihtiyaçları zabıta tarafından karşılanarak vatandaşlara teslim ediliyor
MANİSA - Korona virüsü salgınına karşın etkin bir mücadele gerçekleştiren Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, ilçedeki 60 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 'Korona virüs yardım ekibi' kurdu. Zabıtayı arayarak ihtiyaçlarını belirten vatandaşların tüm ihtiyaçları evlerinden çıkmadan kurulan ekip tarafından karşılanıyor.
Alaşehir Belediyesi tüm Türkiye'de uygulamaya konulan korona virüsü salgını önlemleri kapsamında Alaşehir'de yerel önlemleri de uygulamaya koydu. Zorunlu hallerin dışında dışarıya çıkmama kapsamında 60 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onların zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları için belediye tarafından Alo 153 zabıta hattı devreye sokuldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar 153 hattını arayarak, zabıta ekiplerinden destek alabiliyor. Zabıta ekipleri istekte bulunan vatandaşların evlerine giderek, isteklerini tespit ediyor, daha sonra ihtiyaçlarını alarak, tekrar ihtiyaç sahibine istediği malzemeleri teslim ediyor.
Zabıta ekipleri 153 destek hattını arayarak, destek isteyen vatandaşların adreslerini, iletişim bilgilerini alarak, iletişim bilgileri doğrultusunda zabıta ekiplerini verilen adrese yönlendiriyor. Zabıta ekipleri destek istenen adrese gidip, istekleri liste yapıyor, istek listesinde bulunan malzemeleri alarak, istekte bulunan vatandaşların evlerine iletiyor.
"Zabıtayı aramaları yeterli"
İhtiyaç sahipleri, evlerine ihtiyaçlarının gelmesini sağlayan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Tüm dünyada ve ülkemizde büyük tehlike oluşturan korona virüsü salgını karşısında, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kapsamlar kapsamında bizde yerel olarak önlemlerimiz aldık. Bunlardan bir tanesi de 60 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılayabilmek amacıyla zabıtalardan oluşan bir ekip kurduk. Ülkemizde ve ilçemizde yaşanan korona virüsü tehlikesi nedeniyle alınan önlemler kapsamında, ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerinden çıkamayan, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 153 zabıta hattını arayarak, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için destek alabilirler. Korona virüsünün yayılmasını engelleyebilmek için lütfen Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alalım ve evlerimizden mümkün olduğu kadar çıkmayalım. Hep beraber korona virüsünü yenebiliriz" dedi. Alaşehir Belediyesi ’Korona virüs yardım ekibi’ kurdu

Kaynak: İHA

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Alaşehir Belediyesi 'Korona virüs yardım ekibi' kurdu
Etiketler : Alaşehir, Manisa, Zabıta, Genel

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