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Alaşehir Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel klip

Alaşehir Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel klip Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili klip hazırladı.

08.03.2020 13:30
Alaşehir Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel klip
MANİSA - Alaşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili klip hazırladı.
Belediyenin sosyal medya hesabında "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" notuyla paylaşılan klipte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da seslendirme yaptı. Öküzcüoğlu klipte, "Kadınlarımız annedir, insanı şekillendirir. Kadın hayattır, hayatın her anını güzelleştirir. Dünyayı yaşanır hale getirir. Kadın berekettir, kendisine verileni çoğaltıp, geriye verir. Kadınlar emektir" ifadeleriyle Kadınlar Günü'nü kutladı. Alaşehir Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel klip

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Alaşehir, Emekçi, 8 Mart, Yerel
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