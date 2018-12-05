Alaşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Alaşehir Belediyesi sonbahar ayının bitmesiyle birlikte şehir genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi.Sonbahar ayının bitmesiyle İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde dökülen yaprakların caddelerde kötü bir görüntü oluşturmaması için çalışma başlatan Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bunun yanında genel temizlik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, temizlik hizmetlerinde aksaklığa meydan vermediklerini belirterek, "Temizlik işleri ekiplerimiz ana caddeler başta olmak üzere şehir merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde, dökülen yaprakların temizliğini yapıyor. Kaldırım üstlerinde ve ağaç diplerinde oluşan yaprakların kötü bir görüntü oluşturmaması için temizlik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında günlük yürüttüğümüz genel temizlik çalışmalarımız ile ilçenin sağlık ve estetiğini doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösteriyoruz" dedi. - MANİSA